‘Yeni projelerimiz var’

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD’ın Türkiye genelinde saygın bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Başkan Tekin Gürkan;“Derneğimiz, 1990 yılında kurulmuştur. Bizim amacımız; şehrimizin ben kültüründen biz kültürüne geçişini kolaylaştırmak, üyelerimizin ekonomik, sosyal gelişmesine katkı sağlamak, üyelerimize uluslar arası rekabet etme becerisi kazandırmak, şehrimizin ulusal ve uluslar arası pazarlarda aldığı payı artırılmasına katkı sunmak, şehrimizin daha yaşanılabilir olması için gereken kriterleri yerine getirmek, üyelerimizin ithalat ve ihracatlarının potansiyellerini arttırmak için destek vermek, üniversite ve sanayi işbirliğini aktif haline getirmek, üyelerimizin arasında ticareti geliştirmek için destek vermek istiyoruz. Aynı şekilde illerimizdeki şube bağlantılarını iyi kurup ticaretimizi geliştirmek gibi birçok projemiz olacak” dedi.

“1. PROJEMİZ; ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ MERKEZİ”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Tekin Gürkan, “Genel merkezimizin bizlere vermiş olduğu üç önemli proje var. İnşallah, bu projeleri Elazığ’a kazandırmayı düşünüyoruz.

İlk projemiz, Orta Ölçekli Sanayi Merkezi, Bu merkez 200 ile 1.000 dönüm arasında olması planlanıyor. Orta Ölçekli Sanayi Merkezi’nde sanayi alanı var, üretim merkezleri var, ayrıca sosyal yaşam alanları olacak.

Orta Ölçekli Sanayi Merkezi’nde; Teknik Meslek Liseleri, yurtlar, okul, cami, spor tesisleri olacak. Hem sanayinin hem de sosyal yaşamın olduğu bir OSB’yi kurmayı düşünüyoruz. Bu konuda girişimlere başladık. Özel İdare, Belediye Başkanımızla ve Valimizle görüştük nasip olursa yeri tespit eder etmez Elazığ’a Orta Ölçekli Sanayi Merkezi kazandırmayı düşünüyoruz”.

“2. PROJEMİZ, KARAVAN PARK PROJESİ”

Başkan Gürkan, “Genel Merkezimizin bize kazandırmış olduğu Karavan Park Projesi var. Karavan Parkın, pandemi ile birlikte ciddi bir şekilde önemi arttı. Pandemi ile birlikte insanlarımızın seyahat alışkanlıkları değişkenlik gösterdi. MÜSİAD ve Turizm Bakanlığının ortak olduğu Karavan Park projesi için 38 ilde 90 bölgede çalışmalar yapıldı. Biz, bu projeye Elazığ’ı da aldık. Karavan Park projesine hemen çalışmasına başladık. Sivrice ve Gezin bölgesinde Özel İdaremizin alanları var. Biz gittik o alanları gezdik. Allah nasip ederse o alanlara Karavan Parkı kazandırmayı düşünüyoruz”.

“3. PROJEMİZ, AKILLI KENT TARIM PROJESİ”

Tekin Gürkan, “Üçüncü projemizde “Akıllı Kent Tarım Projesi”dir. Proje ile 40 yaş altı gençlerin kırsalda modern tarım yapması sağlamak istiyoruz. Sosyal yaşam alanlarının olduğu modern ve ileri teknolojinin kullanıldığı modern tarım yapılmasını istiyoruz. Bu proje ilgili çalışmalarımız var. Yer tespitiyle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bu projeyi de şehrimize kazandırmayı düşünüyoruz”dedi.