Yeni Malatyaspor'da korana virüs şoku!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Birçok futbolcunun virüs testi pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.