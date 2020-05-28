Spor
Giriş Tarihi : 28-05-2020 20:28   Güncelleme : 28-05-2020 20:28

Yeni Malatyaspor'da korana virüs şoku!

Birçok futbolcunun virüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da korana virüs şoku!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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