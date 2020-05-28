Yeni kararlar alındı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik.Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı.Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.

Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamız da en önemli güçtür.

SANCAKTEPE'DE İNŞA EDİLEN HASTANE

Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yarın yapacağız.Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık.

İŞTE YENİ KARARLAR

Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

18 yaş altına sokak kısıtlaması sürecek.