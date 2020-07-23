Yeni kararlar açıklandı

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erkaya YIRIK başkanlığında Valilik toplantı salonunda olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldı.

Vali Erkaya YIRIK başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar:

1-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 29.05.2020 tarihli ve 2020/45 No’lu kararının 5 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,

2-İlimizdeki 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarasında karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının, toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesi koşulu ile tamamen kaldırılmasına,

Ayrıca

1-İlimizde faaliyet yürüten lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, birahane tarzı vb. işletmelerin, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberde belirtilen tedbirlere riayet etmeleri kaydıyla çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalarının 21.07.2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına,

2-İlimizdeki lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, birahane tarzı vb. işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

3-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 10.06.2020 tarihli ve 52 No’lu kararın 3 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.