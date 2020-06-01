Yeni kararlar açıklandı!

İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni dönem normalleşme ile ilgili yeni kararlar alındı.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR...

“İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16.03.2020 tarihli ve 07 nolu ve 27.03.2020 tarihli ve 12 nolu kararları ile Coronavirüs (Kovid-19) salgınından İlimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için hastalık riski sona erinceye kadar ; Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezleri, Diskotek, Bar, Gece Kulüpleri,İçkili Eğlence ve İstirahat Merkezleri ile Pavyonların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle ve ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin 27.03.2020 tarihi 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.03.2020 tarihli ve 14 nolu karar ile de aynı kapsamda virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta içi dahil il/ilçelerimizde insanımızın göl-baraj sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik yapma, balık tutma gibi hayat idamesinin zorunluluğu olmayan faaliyetlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli Lokanta, Restoran, Kafe vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları Hk. konulu genelgesinde; gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. , park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri, sahil bantları (plajlar), piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetler (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) ile sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar verildiği belirtilerek konuyla ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenilmiştir.

Bu kapsamda;

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarihli ve 07 nolu kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan ilimizdeki lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere), yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle saat 22.00’a kadar (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat sınırlamasından muaf tutulmasına,) spor merkezleri/tesislerinin ise 24.00'a kadar, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir faaliyet alanı için hazırlanan kurallar ile önlemlerin ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelerin göz önünde tutularak mesafe şartlarına uyarak faaliyetlerini yürütmelerine,

2-İlimizde halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir faaliyet alanı için hazırlanan kurallar, önlemler ile mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,

3-İlimizdeki sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, faaliyetlerin saat 22.00’a kadar devam ettirilmesine, bu saatten sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına,

4- 30 Mayıs 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir faaliyet alanı için hazırlanan kurallar ile önlemlerin ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelerin ilgili işletmeci/esnafa ilimizdeki zabıta birimlerince tebliğ edilmesine,

5- Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

6-Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”