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Ekonomi
Giriş Tarihi : 17-03-2020 13:20

Yeni indirim bekleniyor  

Petrol fiyatlarının dip yapması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da düşürüyor. Akaryakıta üçüncü indirim bekleniyor.  

Yeni indirim bekleniyor  

Küresel petrol fiyatlarının çöküş yaşaması Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını düşürüyor. Son bir haftada 1,11 lira fiyat düşüşü sağlanan benzinde yeni indirimler yolda. Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 5,30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 5,45 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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