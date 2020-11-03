‘Yeni Esnaf Sanatkar binası için çalışmalarımız sürüyor’

Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, açıklamalarda bulundu.

Birlik Başkanı Erdem: “Çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili rahmetli Belediye Başkanımız Hamza Yanlımaz’dan talebimiz oldu. Bizim bina talebimiz yok arsa talebimiz var. Bizde bütün imkanlarımızı kullanarak binamızı yaparız. Süleyman Selmanoğlu Başkanımız bizlere bir yer gösterdi orada olmadı. Şimdi Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bu konuda çok duyarlı kendileri söyledi bizlere Kendisiyle bu konuda çalışmalarımız var. Şuanda net olan bir şey yok. Kendilerinin yer konusunda bizlere sözü var. Pandemi girdi araya o konuyu daha konuşamadık. Biz istiyoruz ki tüm esnaf odaları bir çatı altında toplayalım. Allah nasip ederse o binayı yapacağız”.

“BİRLİK BAŞKANI OLMAK ZOR”

Elazığ’da Birlik Başkanlığı yapmanın zor olduğunu dile getiren Birlik Başkanı Erdem; “Bu işler sabır isteyen işler bana yapılan aleyhte işleri anlatsam dersiniz Allah sana yardım etsin dersiniz. Nasıl dayanıyorsun bu işlere dersiniz. Allah sabır veriyor ben sabırlı ve azimli bir insanım. Biz sabrediyoruz. Çok şeyler söylendi hakkımızda ama ayağımızı sağlam bastığımız için söylenenler önemsemedik. Şikâyet ettiler bakanlıktan geldiler. Müfettiş geldi burada 11 ay kaldı. Müfettiş geldi evrakları hazırlayın dedi. Ben kendisine şunu söyledim. Bakın dedim küçük usul hataları olabilir ama zimmet konusunda bir lira bulunursanız ben istifa ederim dedim. Açık ve net söylüyorum Allah için çalışın dedim. Müfettiş kendinize ne kadar güveniyorsunuz dedi. O kişi hala hayatta sora bilirsiniz. Ben kendime güveniyorum dedim. Kendisi çalıştı. Bir gün beni çağırdı gittim yanına dedi söylediğin doğru her şey doğru dedi. Usulsüz hiçbir şey yok dedi. Dedi ki Allah sizin gibi insanları teşkilatın başından eksik etmesin söyleminde bulundu. Allah şükür biz doğru adımlar la yürüdük. Bir tek haram lokma çocuklarımızın ağzına gitmemiştir. Gitmeyecekte. Biz böyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.