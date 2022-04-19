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  • Yeni doğan iki oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu görenlerin içini ısıttı  
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Giriş Tarihi : 19-04-2022 10:36   Güncelleme : 19-04-2022 10:36

Yeni doğan iki oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu görenlerin içini ısıttı  

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin yeni doğan iki oğlağı at üstünde heybede taşıması görenlerin içini ısıttı. 

Yeni doğan iki oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu görenlerin içini ısıttı  

Palu ilçesi Vahsen Yaylası'nda bir göçerin sürüsünde iki oğlak dünyaya geldi. Yeni doğan iki oğlağı atının heybesine koyan göçer, yoluna devam etti. İki oğlağın at üstündeki sevimli yolculuğunu cep telefonu ile kayıt eden göçer, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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