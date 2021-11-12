Yeni bulvarda çalışmalar tamamlandı  

Elazığ’da ulaşımı kolaylaştıracak yeni bulvarlarda çalışmalar tamamlandı.

Elazığ Belediyesi ekipleri, şehrin kuzey-güney aksına yeni bir değer katacak ve aynı zamanda havalimanı ile Güney Çevre Yolu’nun bağlantısını kolaylaştıracak yeni bulvardaki çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda ekipler 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 şeritten oluşan yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki yeni bulvarın asfalt, çevre düzenleme, peyzaj, yol çizgi ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak hizmete hazır duruma getirdi.

Trafik akışını rahatlatmak, yolların kalitesini yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım ağı oluşturmak amacıyla şehrin dört bir yanında çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bölünmüş yol kalitesinde yapılan yeni bulvarın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehrin dört bir yanını modern yollarla çevreleyerek ulaşımı daha güvenli bir noktaya getirdik Yaptığımız yeni imar yolları hızla değişim, dönüşüm yaşayan mahallelerimizin bir yandan çehresini güzelleştirirken bir yandan da ulaşım konforunu artırıyor. Yeni güzergahımız asfalt kalitesi ve ışıklandırma sistemleriyle şehrimize yakışır modern bir bulvar oldu. Her zaman dediğimiz gibi biz şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ediyoruz. Bu açıdan yeni bulvarımız tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.