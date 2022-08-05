Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, ÖSYM, “Emek hırsızlığı yaparak yeni bir skandala imza atmıştır” dedi.

Başkan Kangal; “Hükümet tüm kurumları o kadar yıprattı ki, bunun en son örneğini KPSS skandalında görüyoruz. Ülkede eğitim gören, sınavlara hazırlanan, hayata atılmak için büyük mücadele veren milyonlarca insanımızın giriş kapısı konumunda olan ÖSYM , emek hırsızlığı yaparak yeni bir skandala imza atmıştır. Kim bilir geçmiş yıllarda daha neler ne haksızlıklar yapılmış, kimlerin hayatı çalınmış, kimlerin umutları söndürülmüş.

Adam kayırmacılığın liyakatsizliğin , akıl ve bilimden uzaklaşmanın bir sonucu olarak devletin hemen hemen her kurumunda bu tür sıkıntılarla karşı karşıyayız . Acil önlem alınmazsa devletin içi boşaltılacak diyeceğim ancak , mevcut hükümetten hiçbir beklenti kalmadığı için böyle bir tavsiyeye dahi ihtiyaç duyamıyoruz. Acil olan, bu hak gözetmeyen hukuksuz yönetimin derhal değişmesi, yıpranan tüm değerlerimizin ve kurumlarımızın bir an önce ayağa kalkmasıdır.

Böyle bir olağanüstü durum karşısında sadece başkanın görevden alınması yetmez , tüm sorumluların çok hızlı bir şekilde soruşturulup adli makamlar önüne çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanında , sınavın iptal edilip yeni sınavdan ücret alınmayacağı şeklinde yapılan açıklamayı da yeterli görmüyoruz. Bu kadar insanı mağdur ettiysen , bunu tazmin etmek zorundasın.Yeni sınavdan para almam demek yetmez , vatandaşımız bu sınav için masraf etti, belki başka şehire gitmek zorunda kaldı, 1 gününü verdi vakit harcadı. Bunun karşılığında mağdur olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerekmektedir”.