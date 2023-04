‘Yeni bir dönemi başlatıyoruz’

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, açıklamalarda bulundu.

Yasemin Açık; “Değerli Elazığlı Hemşehrilerim, Bu aziz şehrin bir evladı olarak bugüne kadar Elazığlı hemşehrilerimize hizmet etmenin gayretinde oldum.

Toplumun her kesiminin sorunlarının çözümü için samimiyetle gayret ettim. Her zaman yatırımlarımızı bu şehre yaparak insanımıza istihdam sağlamanın; şehrimizin kalkınmasına destek olmanın çabasında oldum.

Bugüne kadar sizin bir kardeşiniz olarak bu güzel şehre elimden geldiğince hizmet etmek için her türlü imkânımızı seferber ettim.

Şehrimize hizmet etme gayret ve düşüncelerimiz engellenmeye çalışılsa da, verilen sözler tutulmasa da hemşehrilerimize hizmet etme kararlılığımızdan ve tutkumuzdan asla vazgeçmedik.

Bugün, şehrimize siyaset yoluyla hizmet etme gibi bir yola çıkıyorsak, bu sizlerin güçlü talep teveccüh ve desteklerinizden dolayıdır.

Elazığ’a ve Elazığlılara hizmet etmeyi, sizlerle birlikte olmayı büyük bir mutluluk ve onur vesilesi olarak görüyorum.

Bu şehir, gönlüyle, yüreğiyle ve desteğiyle her zaman bu kardeşinizin, ablanızın, bacınızın yanında oldu.

Kalbi dualarınız ve güzel dileklerinizle bana hep güç verdiniz.

Ben, sizlerin bu kalbi destekleriniz, bu teveccühleriniz için Allah’a ne kadar şükretsem azdır.

Bunun için sizlere sonsuz minnettarım.

Bugün, sizlere ve şehrimize hizmette yeni bir dönemi yine sizlerin desteği ve şehadetleri ile başlatıyoruz. Bugün, dünden çok daha fazla desteğinize ihtiyacımız var.

Bugün itibariyle Elazığ Bağımsız Milletvekili Adaylığı başvurusunu yapmış bulunmaktayım.

Bu kararımızın arkasında tüm hemşehrilerimize duyduğum güven var.

Bu kararlarımızın arkasında siz varsınız, şehrin ortak aklı ve vicdanı var.

Elazığlı hemşehrilerimizin bizlere olan desteğine, bizlere olan inancına güveniyorum. Siz hemşehrilerimizin vicdanına ve dik duruşuna güveniyorum. Elazığ’da yeni bir hizmet dönemini hep birlikte başlatıyoruz. Memleketimize duyduğumuz sevda ve doğduğumuz topraklara vefa borcumuzu ödeme duygusuyla çıktığımız bu güzel ve hayır dolu yolda Allah bizi mahcup etmesin diyorum.

Şairin ifadesiyle;

“Kırılır da bir gün bütün dişliler.

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim” diyor ve siz saygıdeğer Elazığlı hemşehrilerimizden destek ve dualarınızı bekliyorum.

Kendimi önce Allah’a sonra da siz Elazığlı hemşehrilerime, sizlerin irfanı ve ferasetine emanet ediyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz Açık, hedefimiz Açık, kararımız Açık olsun” dedi.