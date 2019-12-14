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Giriş Tarihi : 14-12-2019 13:24

Yene ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı.

Yene ele geçirildi!

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, 15 adet marka ve seri numarası bulunmayan pompalı tüfek ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre, Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheli İ.Ö. takibe alındı. Ekipler tarafından bir süre takip edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.  Aracında yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan 15 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüpheli hakkında kaçak silah ticareti nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ pompalı tüfek elazığ silah kaçakçılığı
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