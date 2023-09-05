Yedisu’da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Yedisu ilçesinde düzenlenen okul müdürleri toplantısında, yeni eğitim öğretim hayatına dair yapılan hazırlıklar ele alındı.

Yedisu ilçesinde düzenlenen okul müdürleri toplantısında, yeni eğitim öğretim hayatına dair yapılan hazırlıklar ele alındı.İlçe Kaymakamı Furkan Başar Başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç, şube müdürü ve okul müdürlerinin katılımıyla, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Okul Müdürleri Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında ilçedeki eğitim kurumlarının durumu, yeni yıla hazırlık çerçevesinde yapılan çalışmalar ele alındı. Okul müdürlerinden eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesini isteyen Kaymakam Başar, okul müdürlerinden ayrıca öğretmenlerle bir araya gelerek zaman zaman istişare toplantıları yapmalarını, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını, ilçede eğitim kalitesini daha yukarıya taşımak için gayret etmelerini istedi.Kaymakam Furkan Başar, toplantıya katılanlara teşekkür edip yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.