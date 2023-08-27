Yedisu’da köy yollarının bakım onarımı yapılıyor

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki köy yollarının bakım ve onarımları kaymakamlık koordinesinde yapılmaya devam ediyor.

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki köy yollarının bakım ve onarımları kaymakamlık koordinesinde yapılmaya devam ediyor.Yedisu Kaymakamlığı, 2023 yılı çalışmaları çerçevesinde kış aylarında yağışlardan dolayı bozulan köy yollarının onarılması ve zemini bozuk olanların düzeltilme için çalışmalarını sürdürüyor.Yol onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Furkan Başar, “Planlama dahilinde Elmalı ve Eskibalta Köylerinde yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında, özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan köy ve mezra yollarına ağırlık vererek bakım- onarım çalışmaları devam edecektir” dedi.