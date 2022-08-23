Yazıpınar Köyündeki sulama çalışması faaliyete geçti 

Elazığ İl Özel İdaresi, 2022 yılı yatırım programı kapsamında yeni bir sulama projesini daha tamamlayarak hizmete sundu.

Merkez Yazıpınar Köyü’nde hayata geçirilen yeni sulama projesi ile sulanabilir alan 750 dekara çıkarıldı.

Şehrimizde sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla yeni projelerini ağırlık veren ve geçtiğimiz günlerde Merkez Sarıkamış, Sakabaşı, Ortaçalı, Öksüzuşağı, Akçakale ve Yalındamlar Köyleri ile Sivrice Başkaynak ve Yedikardeşler Köyleri’nde yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açan Elazığ İl Özel İdaresi Merkez Yazıpınar Köyü’nde de yeni sulama projesini tamamladı. Merkez Yazıpınar köyünde yeni yapılan sulama suyu projesi ile sulanabilir alan 750 dekara çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Merkez Yazıpınar köyünde hizmete alınan yeni sulama suyu projesi kapsamında 1200 metre PVC boru 8 adet Vanalı su alım rögarı yapıldı. Proje ile Merkez Yazıpınar Köyünde modern sulama sistemine geçilmesi de sağlandı.