‘Yazıkonak kaderine terkedilmiş!’ 

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Yazıkonak Beldesini ziyaret etti.

İl Başkanı Akın, toplantının ardından esnaf ve kahve ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinleyip onlara çözüm önerilerini sundu.Başkan Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Elazığımızın her yerini geziyoruz. Maalesef her ilimizin her yerinde durum aynı. Beldemiz kaderine terkedilmiş. Yazıkonak’ta da İşsizlik had safhada, tarım ve hayvancılık bitmiş, beldede bazı hizmetler çok yetersiz. Yeni yapılan tokilerde anaokulu yok. Sağlık ocağı bir kaç beldeye hizmet veriyor yeterli imkânları yok. PTT yok. Maalesef milletvekilleri seçimden seçime geldiği için bu beldemizde bu sorunlar oluşuyor. Az önce bir esnafımızla konuştuk, “Başkanım kiram 2 bin 500 lira, elektrik 4 bin lira geliyor.” Diyor. Yine bir emekli kardeşimiz bir antibiyotik alıyor, “Başkanım yıllardır SSK lıyım ben hiç fark parası ödememiştim” diyor. Yine bir başka vatandaşımız “Çocuklarım işsiz, kendi çocuklarına birşey olmasın diye ses çıkarmayanları şikayet ediyorum” diyor. Şimdi biz bunlara bakıp her şey iyi mi gidiyor diyeceğiz. Bu memleketimizin 267 fabrikası, madenleri zenginlikleri aynı arka plana sahip kişilere veriliyor, benim hemşehrilerim burada işsizlikten kırılıyor. Daha yakın zamanda Maden ilçemizde 35 milyar dolarlık rezerv örneği Afrika ülkesinde görülecek şekilde bir holdinge verildi. Çok az kaldı milletimizi bu yanlışlıklardan inşallah biz kurtaracağız. Yazıkonak beldemize en güzel hizmetleri getireceğiz. Milletimiz kararını vermiş bunu çok net görebiliyoruz.” Dedi.