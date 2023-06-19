Yazık değil mi?

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak balık nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli A.Ç. ve H.B.’nin bulunduğu araçlar tespit edildi. Yol kontrol noktalarında durdurularak arama yapılan araçlarda toplama 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Şahıslar hakkında idari işlem uygulanırken ele geçirilen balıkların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.