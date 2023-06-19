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Giriş Tarihi : 19-06-2023 10:41

Yazık değil mi?

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.   

Yazık değil mi?

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede  ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak balık nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı.  Jandarma ekiplerince şüpheli A.Ç. ve H.B.’nin bulunduğu araçlar tespit edildi. Yol kontrol noktalarında durdurularak arama yapılan araçlarda toplama 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Şahıslar hakkında idari işlem uygulanırken ele geçirilen balıkların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. 

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