Yaz şenlikleri ertelendi

Elazığ Belediyesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 97 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle 4 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Yaz Şenliklerinin ertelendiğini duyurdu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “4 Temmuz Cumartesi günü Kültür Park Amfi Tiyatro’da başlayacak Yaz Şenlikleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 97 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle bir hafta ertelenmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.