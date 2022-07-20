Yaylada rahatsızlan kadın yolda kalınca helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Yaylada rahatsızlanan ve yolda kalan kadının imdadına jandarma yetişti, helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Elazığ’da yanlış hap içen ve rahatsızlanan kadına karayolu ile ulaşılamayınca devreye jandarma girdi. Helikopter ile bölgeye giden ekipler, kadını alarak hastaneye yetiştirdi.

Olay, Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülfiye Ersöz (61), yanlış ilaç alınca vücudunun çeşitli yerlerinde şişme meydana geldi. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezine haber verildi. Fakat sağlık ekipleri, yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği için hasta kadına ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Elazığ İl Jandarma Komutanlığı girdi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile irtibata geçildi ve helikopter tahliyesi kararlaştırıldı. Kısa süre içerisinde helikopter, 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire ile sıhhi tahliye için kalkış yaptı. Helikopter ile yayladan alınan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.