Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir aracın lastiğine sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, anne köpek yavrusu kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir aracın lastiğine sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, anne köpek yavrusu kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.Olay, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir aracın lastiğine sıkışmış yavru bir köpeği gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak, yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi. Yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye erinin ise geçtiğimiz günlerde bir su kuyusuna düşen köpeği kurtarma çalışmaları sırasında köpek tarafından ısırıldığı öğrenildi.