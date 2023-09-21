Yavru siraz balıkları baraj gölüne bırakıldı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve üretim biriminde üretilen yavru siraz balıkları Bingöl sınırları içerisinde bulunan Yukarıkaleköy Baraj Gölüne stoklara takviye amacıyla bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve üretim biriminde üretilen yavru siraz balıkları Bingöl sınırları içerisinde bulunan Yukarıkaleköy Baraj Gölüne stoklara takviye amacıyla bırakıldı.2019 yılında ’Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi’ çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve üretim birimi faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde AR-GE Merkezi ve üretim biriminde üretilen yavru siraz balıkları Bingöl sınırları içerisinde bulunan Yukarıkaleköy Baraj Gölüne stoklara takviye amacıyla bırakıldı.Çalışmaların süreceği ifade edildi.