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Giriş Tarihi : 05-07-2020 22:55   Güncelleme : 05-07-2020 22:55

Yavru leylek düştüğü yuvaya geri konuldu 

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu. 

Yavru leylek düştüğü yuvaya geri konuldu 

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Fatih Camii'nin kubbesinde bulunan yuvadan  yavru leylek düştü.Bunu fark eden  vatandaşlar,  durumu Karakoçan Belediyesi  İtfaiye Amirliğine bildirdi.  Olay yerine giden ekipler, sıcakta susuz kalan yavruya ilk olarak su verdi. Ardından itfaiye aracının merdiveni uzatıldı, itfaiye eri de kubbeye çıkarak  yavru leyleği yuvasına koydu.

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