Yavru köpeği tedavi eden sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru köpeği tedavi eden sağlık çalışanlarına, kaymakam tarafından başarı belgesi verildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru köpeği tedavi eden sağlık çalışanlarına, kaymakam tarafından başarı belgesi verildi.Karlıova ilçesinde geçtiğimiz günlerde otomobil çarpması sonucu yaralanan yavru köpek, ilçede görevli sağlık çalışanları tarafından tedavi edildi. Sağlık çalışanlarının yürek ısıtan hareketinin ardından Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, personele başarı belgesi takdim etti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ’’Geçtiğimiz günlerde otomobil çarpması sonucu yaralanan yavru köpeği inisiyatif alarak tedavi eden İlçe Devlet Hastanesi personelimiz hemşire Demet Yiğit, hemşire Zozan Yıldız ve bilgi işlem görevlisi Erdoğan Acar, Kaymakamımız Tufan Bağır Gilan tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildiler” denildi.