Yavru kirpi, su ihtiyacını gidermek için her gün evin bahçesine geliyor

Tunceli’de çekilen bir görüntü, aşırı sıcak yaz mevsiminin yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkisini adeta gözler önüne seriyor. Nazımiye ilçesinde yavru bir kirpi, su ihtiyacını karşılamak için her gün düzenli olarak bir evin bahçesine geliyor. Susuzluğunu gideren kirpi, ertesi gün gelmek üzere yeniden doğal yaşam alanına dönüyor.Tunceli’de yavru bir kirpi, aşırı sıcaklar nedeniyle su ihtiyacını karşılamak için her akşam, Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyü Bayındır mezrasındaki evin bahçesine geliyor. Burada Özgür Yeğin tarafından kaba konulan sudan içen kirpi, daha sonra yeniden doğal ortamına dönüyor.Özgür Yeğin, “Kirpimiz her gün geliyor. Çok susamış olarak gelen kirpinin önüne bir kap su koyuyoruz. Dakikalarca su içtikten sonra gidiyor. Yaban hayatın aşırı sıcaklardan olumsuz etkileniyor ama maalesef biz insanoğlu yaban hayatını ve doğayı yok etmeye kararlıyız. Sadece kendimizi bu doğanın üzerinde yaşayan varlık olarak görüyoruz. Bu doğru değil. Hayvanların da bizim kadar yaşamaya hakkı var. Doğaya sahip çıkalım. Doğa olmadan yaşam olmaz, ağaç olmadan yaşam olmaz” diye konuştu.