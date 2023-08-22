Elazığ’ın Palu ilçesinde yavru bir kedi, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Ekrek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru kedi evin bahçesinde gördüğü 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. Bir süre yılanı ısırmaya çalışan kedi, ardından yılanı boynundan kavradı. Yavru kedinin yılan ile mücadelesi cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
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Giriş Tarihi : 22-08-2023 10:09 Güncelleme : 22-08-2023 10:09
Yavru kedi, 2 metrelik yılanı yakalayıp yemeye çalıştı
Elazığ’ın Palu ilçesinde yavru bir kedi, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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