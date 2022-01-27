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  • Yaşlı kadının yardım çağrısına kayıtsız kalmadılar  
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Giriş Tarihi : 27-01-2022 17:52   Güncelleme : 27-01-2022 17:52

Yaşlı kadının yardım çağrısına kayıtsız kalmadılar  

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yaşlı kadının çağrısına kayıtsız kalmadı. Köye ulaşan ekipler, hem samanlığın yolunu açtı hem de gıda ve yakacak yardımında bulundu.  

Yaşlı kadının yardım çağrısına kayıtsız kalmadılar  

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şabanlı Köyü’nde yalnız yaşayan H.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak  yatalak hasta olan kız kardeşi ile   gıda sıkıntısı çektiklerini ayrıca yoğun kar yağışından dolayı hayvanların yemlenmesi için  samanlığa ulaşamadıklarını ifade etti.  Bunun üzerine şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti.  Köye ulaşan ekipler,  hem samanlığın yolunu açtı hem de gıda ve yakacak yardımında bulundu.

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