Yaşı küçük vicdanı büyük 

Elazığ’da 5 yaşındaki Ahsen Mina isimli kız çocuğu, balkonlarına yuva yapan güvercine gözü gibi bakıyor.

Elazığ'da yaşayan Ahsen Mina'nın hayvan sevgisi, insanların yüreğini ısıttı. 5 yaşındaki Mina, balkonlarına yuva yapan kuşa gözü gibi bakarken havaların oldukça sıcak olmasına rağmen kimsenin balkona çıkmasına izin vermiyor. Ailesi Ahsen Mina'nın zamanının çoğunu balkona giriş kapısının önüne koyduğu sandalyenin üzerinde geçirdiğini, kuş ve yumurtaya adeta korumalık yaptığını belirterek çocuklarının daha küçük yaşta böylesine bir hayvan sevgisi taşıdığından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ahsen Mina ise kuş yumurtadan çıkıp büyüyene kadar kimseyi balkona sokmayacağını söyledi.