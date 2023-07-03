Yaşı küçük hayvan sevgisi büyük

Tunceli’de yavru köpeklerle sevimli dostluk kuran minik 3 yaşındaki çocuğun o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de yavru köpeklerle sevimli dostluk kuran minik 3 yaşındaki çocuğun o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht köyünde yaşayan 3 yaşındaki Norşin’in en büyük eğlencesi yavru köpeklerle vakit geçirmek. Küçük çocuğun kucaklayıp sevdiği yavru köpekler de bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak kendileri gibi minik dostları ile oyun oynamanın keyfini yaşıyor. Norşin ve yavru köpeklerin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.