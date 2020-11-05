‘Yasemin Açık’a teşekkür ediyorum’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, desteklerinden dolayı Prof. Dr. Yasemin Açık’a teşekkür etti.

Dükkânı yıkılan ve hasar alan esnafların hesaplarına 1.000 TL ödeme yapıldığını ifade eden Başkan Cebrail Top, o süreçte yaptığı çalışmalar için şunları ifade etti: “İş adamlarına gittim. Destek için. Ben buradan Prof. Dr. Yasemin Açık çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlere desteği oldu. İş adamlarımızın yerel esnafta ürün almasını sağladık. Eski valimizle pandemi sürecinde sürekli istişare halindeydik. AVM’lerin kapanması çarşı merkezin kapanması mahalle bakkalına çok büyük fayda sağladı. Eski valimiz bizlerle çok ilgilendiler. Onun hakkı çok üzerimizde. Pandemi sürecinde bizim üyelerimizden kantinci esnaflarımız çok mağdur oldu. Bir de ağır hasarlı binaların altında olan esnaflarımız çok mağdur oldu. Deprem sonrası ve pandemi sürecinde Elazığ’a yakışmayan şeylerde yaşadık. Kiraları çok yükselten insanlar oldu. Fırsatçılık yaptılar. Buda bize yakışmadı”.

“ULUSAL MARKET YASASI ÇIKSIN ARTIK”

Bakkalları ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top; “Ulusal marketler artık bir kural getirilsin artık söylemekten usandık daha biz. Bu talebi tüm ülkedeki oda başkanlarımız iletiyor. Maalesef 2002 yılından beri bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor diye söylemler var. Ulusal marketlerin sayısı 40 bine ulaştı. Üyelerimizden ulusal marketlerle mücadele edecek esnaflarımızda var. Bu bizim yetkimizde değil Mecliste çıkacak karara bağlı. Hükümetimiz ulusal AVM’lerle karar almış değil’dedi.