Yasemin Açık’a ödül

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Anadolu’dan Yükselen Kadın Ödülü”ne layık görüldü.

Dünya Gazetesi tarafından verilen ödülde, şirketlerin 2020 yılında faaliyet gösterdikleri kente sağladığı faydalar dikkate alındı. Pandeminin zorlu koşullarına rağmen 2020 yılında da istikrarlı büyümelerini sürdürerek Elazığ’a ve ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyleyen Prof. Dr. Yasemin Açık, “Doğup büyüdüğüm topraklara yatırım yapmaya devam edeceğim” dedi.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödülleri”nde, “Anadolu’dan Yükselen Kadın Ödülü”ne layık görüldü. Dünya Gazetesi’nin düzenlediği ve açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın gerçekleştirdiği “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor Paneli”nin, “Kadınlar Ekonomiye Nasıl Güç Katacak” bölümüne de katılan Prof. Dr. Açık oturumda, kadınların ekonomiye güç katması için atılması gereken adımlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi verdi.

“10 BİN KİŞİNİN HAYATINA DOKUNUYORUZ”

Ödülü değerlendiren Prof. Dr. Yasemin Açık, “Seza Çimento’yu kurarken hayalim, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına ve yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlayan, istihdamı artıran ve bölgedeki pek çok kişinin hayatına dokunan bir yatırım gerçekleştirmekti. Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento bünyesindeki çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, tüm diğer paydaşlarımızı ve ailelerini de düşündüğümüzde bölgede yaklaşık 10 bin kişinin hayatına dokunuyoruz. 2020 yılında da pandeminin zorlu koşullarına rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürerek Elazığ’a ve ülke ekonomisine katkı sunduk. Yaptığımız çalışmalarla böyle değerli bir ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyorum. Doğup büyüdüğüm topraklara yatırım yapmaya bundan sonra da devam edeceğim ” dedi.

“KADIN GÜÇLENİRSE TOPLUM GÜÇLENİR”

Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolüne de değinen Prof. Dr. Açık, “Sürdürülebilir kalkınma, güçlü ekonomik ve sosyal yapı ancak güçlü kadınlarla mümkündür. Kadın güçlenirse toplum da güçlenir. Ben de gerek iş hayatımda gerekse sivil toplum alanındaki çalışmalarımda, toplumun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarında etkin ve yetkin bir şekilde yer alması, kadın emeğine vasıf kazandırılması ve karar alma aşamalarında daha fazla sayıda kadının yer alması için emek vermeye, çaba harcamaya devam edeceğim” diye konuştu.