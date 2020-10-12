Yasemin Açık’a Elazığspor yönetiminden ziyaret

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı ve Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığspor Kulüp başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette Başkan Öztürk, Prof. Dr. Açık’a üzerinde ismi yazılı olan 23 numaralı formayı takdim etti

Her daim Elazığ’ın ve Elazığspor’un yanında olan, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş ve Antrenör Hakan Albayrak’tan oluşan Elazığspor heyetini kabul etti.

Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, geçtiğimiz aylarda Elazığspor için yapılan forma yardım kampanyasında 1023 forma alarak bordo beyazlı kulübümüze katkı sağlayan Prof. Dr. Yasemin Açık’a üzerinde ismi yazılı 23 numaralı formayı takdim etti.

Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ziyarette yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Açık’tan övgüyle söz ederek şöyle konuştu;

“HOCAMIZ, ELAZIĞ’IMIZIN ABLASI, HANIMEFENDİSİ…”

“Bugün bizi kabul eden, Elazığ’ımızın kraliçesi, hanımefendisi, hocamızı, ablamızı forma kampanyamıza sunduğu destekten dolayı teşekkür etmeye ve formamızı takdim etmeye geldik. Bizi ağırladı, şükranlarımızı sunuyoruz.

YASEMİN AÇIK’LA GURUR DUYUYORUZ”

Yasemin Açık denildiği zaman sadece Elazığspor akla gelmiyor sadece… Elâzığ geliyor, Elazığ’a hizmetleri, yatırımları geliyor, insanlığı geliyor, güzelliği geliyor. Gurur duyuyoruz. Ziyaretinde duygulanıyoruz. Sadece bizim dönemde değil, her dönemde Elazığspor’a katkıda bulunmuş değerli bir insanımız, canımız. Biz sizi çok seviyoruz hocam”.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığspor’u çok sevdiğini belirterek, “Elazığspor, şehrimizin sosyal yaşamında, aynı zamanda tanıtımında, şehirde yaşayanların birlik beraberlik içerisinde kenetlenmesinde çok önemli bir role sahip. Biz Elazığlılar, kendisini Elazığlı hissedenler, hepimiz Elazığspor’u çok seviyoruz. Mutlaka Elazığspor’a destek olalım diye hepimiz emek harcıyoruz” şeklinde konuştu.

“ANILARIMIZDA ELAZIĞSPOR’A AİT BİR ÖYKÜ MUTLAKA VAR”

Elazığspor’un olması gereken yerde olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yasemin Açık, şunları kaydetti: “Her birimizin anılarının içerisinde mutlaka Elazığspor’a ait bir öykü var. Ben de 3 dönem Elazığspor’da yöneticilik yaptım, bir dönem Kayyım olarak çalıştım. Sayın Murat Turan’la da bir dönem birlikte çalıştık.

“ELAZIĞSPOR OLMASI GEREKEN YERDE DEĞİL”

Emek vermeye çalışıyoruz Elazığspor’a ama, maalesef Elazığspor’umuz olması gereken ve özlediğimiz yerde değil. Daha çok çaba harcayarak belki Elazığspor’u daha iyi bir ligde yer almasını, daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamamız gerekiyor.

“ELAZIĞSPOR ŞİRKET ANLAYIŞIYLA YÖNETİLMELİ”

Bu anlamda da yapılacakları ben iki başlık altında söylemek istiyorum. Birincisi; mutlaka Elazığspor’a sürekli gelir getirecek kaynaklar bulmak şart. İkincisi; Yönetimin adeta bir şirket yönetiliyormuş gibi, kurumsal bir şekilde ve desteklenerek, bu işi götürmesini sağlamak lazım. Ben Selçuk başkana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Elazığspor’u göğüslemiş götürüyorlar. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum. Bugün bana armağan edilen bu forma da çok kıymetli…

“ELAZIĞSPOR, ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ”

Gerçekten Elazığspor’u çok seviyorum. Şehrimizin çok önemli bir değeri. Forma için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok iyi yerlerde saklayacağım ben bu formayı….”

Prof. Dr. Yasemin Açık’ın Elazığspor heyetini kabulünde Elazığspor eski yöneticilerinden Murat Turan ile Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da hazır bulundular.