Yasemin Açık üst üste dördüncü kez ‘Türkiye’nin en güçlü 50 iş kadını’ arasında

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Fortune Türkiye tarafından bu yıl 11’incisi hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer aldı.

Üst üste dördüncü kez listeye giren Prof. Dr. Açık’ın, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yatırım yapan önemli iş insanlarından biri olduğu vurgulanırken, kadınların iş hayatında daha aktif olması ve kadın girişimci sayısının artması için sivil toplum alanında yaptığı çalışmalara da dikkat çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento’nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Fortune Türkiye tarafından bu yıl 11’incisi hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer aldı. Yöneticinin yaptığı işin büyüklüğü, işletmenin sağlığı ve yönü, yöneticinin kariyer eğrisi ile sosyal ve kültürel hayata etkisinin ana kriterler olarak dikkat alındığı listenin 40’ıncı sırasında bulunan Prof. Dr. Açık aynı zamanda, listeye üst üste dördüncü kez girdi.

Prof. Dr. Yasemin Açık’ın, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yatırım yapan önemli iş insanlarından biri olduğunu vurgulayan Fortune Türkiye, şu görüşlere yer verdi; “Kadınların iş hayatında daha aktif olması için çalışıyor. 2008 yılında, kentteki girişimci kadınları bir araya getirerek, kadın girişimci sayısını artırmak ve kadınların toplumdaki yerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Elazığ İş Kadınları Derneği’ni kurdu.” Seza Çimento’nun bölgedeki 10 bin kişinin hayatına dokunduğunun belirtildiği açıklama, şöyle devam etti; “Hayali, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına ve yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlayan, istihdamı artıran ve bölgedeki pek çok kişinin hayatına dokunan yatırımlar gerçekleştirmek.

PROF. DR. YASEMİN AÇIK: “BÖLGENİN KALKINMASINA VE KADINLARA KATKI SAĞLAMAK BANA GÜÇ VERİYOR”

Fortune Dergisi’nin listesinde yer almasını değerlendiren Prof. Dr. Yasemin Açık, “Çocukluğumdan itibaren bölgeler arası gelişmişlik farkı, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kadın erkek fırsat eşitsizliği gibi toplumsal olaylara karşı hep duyarlı oldum. Bu nedenle hiçbir zaman ülkemden ve bölgemden uzaklaşmak gibi bir hayalim olmadı. Tam aksine, kendimi yetiştirmeyi de dünyayı tanımayı da yine bu topraklara fayda sağlamak için bir araç olarak gördüm. Gerek akademik gerek sivil toplum gerekse de iş dünyasındaki çalışmalarımı doğup büyüdüğüm ilde ve bölgede yapmaya gayret gösterdim. Bunun neticesinde ülkemizin en prestijli yayınlardan biri olan Fortune Dergisi tarafından hazırlanan listede dördüncü kez üst üste yer almak benim için onur verici. Bölgenin kalkınmasına ve kadınlara yönelik hayata geçirdiğim her proje bana güç veriyor. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.