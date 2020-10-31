Yasemin Açık otelini AFAD ekiplerine açtı

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol’un devreye girmesi ile Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İzmir’deki otelini AFAD ekiplerine açtı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve çevre illerden olmak üzere bir çok AFAD ekibi bölgeye destek olarak gitti. Bunun üzerine CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol devreye girdi. Erol, ELİKAD Başkanı İş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık ile görüştü. Görüşme üzerine Yasemin Açık İzmir’deki otelini Elazığ AFAD ve çevre illerden gelen ekiplere konaklaması için açtı.