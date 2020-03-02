Yasemin Açık işbirliği toplantısında konuştu

Elazığ İş Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’ın davetlisi olarak katıldığı toplantıda kendi girişimcilik hikâyesini anlatarak, üniversite sanayi işbirliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Elazığ İş Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın yanı sıra Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Komşuoğlu, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Rasim Aras, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı, Nesrin Aydın, Anadolu Yakası İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Nilgün Yazıcı, İstanbul Birlik Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Handan Cömertsoy, Gebze Organize Sanayi Bölge Müdürü Nil Sönmez, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, Doruk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Soylu, Anadolu Grubu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Ayhan Metal Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Ayhan ile üniversite, kamu, özel sektör ve organize sanayi bölgelerinden temsilciler ve Kocaeli- İstanbul’dan çok sayıda iş kadını katıldı.

Elazığ İş Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’ın

Davetlisi olarak katıldığımız programdaüniversite sanayi işbirliği üzerine verimli bir sohbet ve çok önemli etkileşimler gerçekleştirdik. Üniversite sanayi işbirliği hem bilim dünyasının hem de iş dünyasının gelişimi açısından çok önemlidir. Üniversite sanayi işbirliği ile üniversitelerin bilimsel birikimi, deneyimi ve potansiyeli sanayiye aktarılarak, bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi; akademisyenler ile iş dünyası arasında sürdürülebilir işbirliğinin güçlü bir şekilde kurulması son derece önemlidir. Bir akademisyen ve iş insanı olarak her iki tarafında beklentilerini ve çalışma anlayışını yakinen bilen olarak, üniversite sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde sağlanması için sürecin kurumsallaştırılması gerektiğine inanmaktayım. Ülkemizde üniversite sanayi işbirliği üzerine farklı çalışmalar ve programlar yürütülmesine rağmen bu iki kesim arasındaki işbirliği henüz olması gereken düzeye ulaşamamıştır. Hemen her alanda önemli atılımların gerçekleştiği ülkemizde, çok yakın bir zamanda üniversite sanayi işbirliğinin de kurumsallaştırılarak planlı ve programlı bir şekilde yürütüleceğine inancım tamdır.Önemli etkileşimlerin gerçekleştiği bu toplantıyı organize eden Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın başta olmak üzere, emeği geçen herkese ve mükemmel ev sahiplikleri için “Çevre Akademi”yeteşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.