Yasemin Açık, Elazığ’ı ve Elazığ’ın Sorunlarını anlattı

Türkiye’nin dört bir yanında yayınlanan Bakanların, Siyasi Parti Genel Başkanlarının konuk olduğu “Anadolu Soruyor” programının canlı yayın konuğu Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık oldu. 25 televizyon kanalından ortak yayınlanan programda Bağımsız Aday Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığ ve siyasal gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PROF. DR. AÇIK SORULARI TEK TEK CEVAPLANDIRDI

Vatandaşların büyük teveccühünü gördüğünü belirten Prof. Dr. Yasemin Açık, “Halkımızdan bize karşı bir sahiplenme görüyorum.

Bunu gördükçe de motivasyonum ve enerjim daha da artıyor. Bağımsız Milletvekili Aday olma kararı, Elazığlı hemşehrilerimizin kararıdır. Halkımın yoğun beklenti, istek ve destekleri sonucunda bu kararı aldık. Seçim çalışmalarımıza başladığımız günden bugüne kadar halkımızın bu kararımızı doğru bularak, onay verdiklerini ve desteklediklerini görüyoruz. Ancak Bağımsız milletvekili olarak her hemşehrimizin desteğine ihtiyacım var. Bana sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.



“ELAZIĞ İÇİN VERDİĞİM MÜCADELENİN EN BÜYÜK ŞAHİDİ ELAZIĞLILARDIR”

Elazığ’ın ve Elazığlı vatandaşların değerlerini, güzelliklerini anlatan Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ insanın hamuru mertlikle yoğrulmuştur. Elazığ insanı vefalıdır, kendine hizmet edeni, kendisi için çalışanı, kendisi için mücadele edeni her zaman baş tacı etmiştir. Bugüne kadar bu şehir için verdiğim mücadelenin en büyük şahidi Elazığlılardır. Elazığ için gayret ettim, Elazığlılar için durmadan hizmet etmeninin gayretinde oldum. Elazığ’a ve Elazığlılara hizmet etmeyi, Elazığlılarla birlikte olmayı büyük bir mutluluk ve onur vesilesi olarak gördüm. Elazığlı hemşehrilerimiz de gönlüyle, yüreğiyle ve desteğiyle her zaman bu kardeşinin, ablasının, bacısının yanında oldu. Kalbi duaları ve güzel dilekleriyle bana hep güç verdi. Seçim çalışmaları kapsamında gittiğimiz her yerde gördüğümüz yoğun ilgiyi de, halkımızın bizi sahiplenmesine, bağrına basmasına bağlıyorum” ifadelerini kullandı.



“ELAZIĞ’IN KALKINMASINI DA MERKEZ VE İLÇELERİYLE BİR BÜTÜN OLARAK SAĞLAMALIYIZ”

Elazığ’ın gerek sahip olduğu zenginlikler, gerekse coğrafik konumu itibariyle gelişme ve kalkınmaya oldukça uygun bir şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bunun için yıllardır yapılan birçok çalışmaya da katkı vermeye çalıştım. Elazığ Ekonomi Kurultayı, Elazığ Kalkınma Kurultayı gibi şehrimizin kalkınma planlarının oluşturulmasına yönelik tüm çalışmalarda aktif olarak görev aldım. Bu çalışmalar oldukça da güzel çalışmalar oldu. Ancak, uygulamada ve hayata geçmede aynı başarıyı gösteremedik. Elazığ’ın sürdürülebilir bir kalkınma sürecini yakalayabilmesi için vizyonumuzu net hatlarıyla belirleyip hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Elazığ’ın kalkınmasını da merkez ve ilçeleriyle bir bütün olarak sağlamalıyız” dedi.



PROF. DR. AÇIK, ŞEHRİN SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIDI

Elazığ’ın sorunlarını Anadolu medyasında gündeme getiren Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ merkezde yeni organize sanayi (TEKNOVA Organize Sanayi Bölgesi) ve yeni sanayi sitesinin kurulum çalışmalarını hızlandırarak, kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Esnafımız yaşanan depremlerden çok mağdur oldu, esnaflarımıza yönelik destekleri artırmalı, Elazığ esnafını güçlendirmeliyiz. Özellikle havayolu ulaşımında hem sefer sayısının artırılması hem de Antalya gibi yeni seferlerin düzenlenmesini sağlamamız gerekiyor. Pertek Köprüsü yılların beklentisi ve talebidir. Pertek Köprüsünün 2024 yatırım planına alınması için özel olarak gayret edeceğim. Ulaşım ağımızda hiçbir sorun kalmaması gerekiyor. Sulama projeleri artık kangren haline geldi. Küçük ödeneklerle bu projelerin tamamlanması mümkün değil. Daha yüksek ödeneklerle sulama projelerinin tamamlanması için çok özel gayret edeceğim. Bununla birlikte tarımsal üretimi ve tarımsal verimliliği artıracak uygulamaları hayata geçireceğiz. Elazığ’ı bütüncül bir yapıyla kalkındırmalıyız.” dedi.

“İŞ DÜNYASINDAKİ YAKIN ÇEVREMDEN ELAZIĞ’A YATIRIM YAPMALARINI İSTEYECEĞİM”

Elazığ’daki işsizlik sorununu çözmek ve şehre yatırımcı getirmek için iş dünyasındaki yakın çevresini de değerlendireceğini belirten Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ’da insanımızın refah seviyesini artırmamız gerekiyor. Elazığ’ın en önemli problemlerinin başında işsizlik geliyor. Gençlerimiz iş bulmak amacıyla şehrimizden, ailesinin yanından ayrılmak durumunda kalıyor ya da şehirde işsiz olarak mutsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

Elazığ, mutsuz şehirlerarasında yer alıyor bilindiği üzere. Bunun nedenlerinin başında da işsizlik geliyor. Dolayısıyla şehrimizde istihdamı artıracak hizmet ve yatırımlara yönelmemiz gerekmektedir. Bizim daha çok yatırıma ve daha çok istihdama yönelmemiz gerekmektedir. Bunun için de bir yandan devlet yatırımlarını şehrimize daha çok kazandıracağız. Bunu sağlamak içinde Bakanlıkları arşınlayacağım, gerekirse bakanlıklarda yatacağım. Elazığ’ın daha fazla yatırım alması için bütün gücümle mücadele edeceğim. Bu anlamda bürokratik süreçlere ilişkin birikimimiz, güçlü kişisel ağımızla çok kolay bir şekilde Elazığ’a hizmetlerin adeta yağacağına inanıyorum. Elazığ’ın ekonomisinin güçlenmesi için bu yetmez. Bununla birlikte özel sektör yatırımlarını ciddi anlamda şehrimize kazandırmanın mücadelesini vereceğiz. İş dünyasındaki güçlü bağlarımız, dostluklarımız, yatırımcılarla olan güçlü iletişimimiz ile önümüzdeki süreçte yeni yatırımların Elazığ’a yapılmasını sağlayacağımıza hiç şüphem yok. Bu noktada da iş dünyasındaki yakın çevremden Elazığ’a yatırım yapmalarını isteyeceğim. Bütün bu çalışmaları yürütürken de Elazığ iş dünyası ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.