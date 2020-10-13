Yasemin Açık 7. sırada yer aldı

Türkiye'nin yeni iş kültürü, inovasyon, girişimcilik ve iş dünyası dergisi Fast Company son sayısında iş dünyasında yönelik kapsamlı bir araştırma yayımladı.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye'nin yeni iş dünyası dergisi, Fast Company Dergisi tarafından yayımlanan Türkiye'nin önde gelen girişimci iş insanlarının yer aldığı “Sıfırdan Yaratanlar 100” karma listesinde 57.sırada, kadın kurucular listesinde ise 7. sırada yer aldı.

Fast Company Dergisinin “Sıfırdan Yaratanlar 100” adını verdiği araştırmada farklı sektörlerden Türkiye'nin önde gelen girişimci 100 iş insanı varlıkları ve yarattığı değerlere göre listede yer buldu.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Fast Company Dergisi tarafından yayımlanan “Sıfırdan Yaratanlar 100” listesinde kadın–erkek karma 100 girişimci arasında 57. sırada yer aldı. Prof. Dr. Yasemin Açık, listede bulunan 18 kadın girişimci arasında ise 7. sırada yer alırken, aynı zamanda listedeki tek öğretim üyesi oldu. Prof. Dr. Yasemin Açık, Fast Company Dergisi'nin daha önce yayımladığı “Kadın Kurucular 100” listesinde de 7. sırada yer almıştı.

Elazığ'a ve bölgeye yaptığı yatırımlar, kentin gelişimine sağladığı katkılar ve istihdam oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar, kadınlara yönelik uyguladığı sosyal projeler ile toplumun her kesiminin takdirini ve sevgisini kazanan Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın gerçekleştirdiği projeler Türk iş dünyası ve ekonomi çevreleri tarafından da yakinen takip ediliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen toplantılara davet edilerek tecrübeleri, deneyimleri ve başarı öyküsü dinlenen Prof. Dr. Yasemin Açık, ülkemizin önde gelen ekonomi ve iş dünyası yayın organlarının yaptığı araştırmalarda da öncü ve örnek iş insanları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Yasemin Açık, önceki yıl da Türkiye Fortune Dergisi tarafından yayımlanan “Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını” arasında yer alırken, Dünya Gazetesi tarafından yayımlanan “Türkiye'ye İlham Veren 48 Kadın” arasında yer almıştı.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye'nin sıfırdan başlayarak kendi işini kuran iş insanları arasında yer almanın Elazığ adına mutluluk verici olduğunu belirterek; “Kadının iş yaşamında yer alması, sürdürülebilir ekonomi ve kalkınmanın ana ögesidir. Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm alanlarında etkin ve yetkin bir şekilde yer alması ve kadının çok yönlü güçlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için, Anadolu’nun her kentinde kadınların ekonomik yaşama etkin bir şekilde katılımının ve çok yönlü güçlenmesinin sağlanması önemlidir. Ülkemizin önde gelen girişimci iş insanları arasında kadınların sayısının her geçen gün arttığını memnuniyetle görmekteyiz. Kadınlar, sadece oluşturdukları ekonomik değerler ile değil, sosyal, kültürel ve siyasal yaşam alanlarında oluşturdukları değerlerle de topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu anlamda şehrimize ve insanımıza yararlı olmak, katkı sağlamak bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.