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Giriş Tarihi : 30-12-2019 16:10   Güncelleme : 30-12-2019 16:13

Yasamin Açık kentsel dönüşüm konusunda uyardı

Yasemin Açık,  Sivrice’de meydana gelen deprem sebebiyle tüm Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yasamin Açık kentsel dönüşüm konusunda uyardı

Yasemin Açık,  Sivrice’de meydana gelen deprem sebebiyle tüm Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı ve Elazığ Ekonomi Platformu Dönem Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık,  Elazığ’da önemli sayıda ve yoğunlukta riskli yapı stoku bulunduğuna dikkat çekerek, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak politikalar ve tedbirlerin acilen geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

 Yasemin Açık; “Gerek ilimiz ve ülkemiz gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan bu tür afetlerin, toplumsal afet kültürü bilincinin pekişmesi ve her ölçekten tedbirlerin geliştirilmesi açısından en etkin uyarıcılar olduğunu düşünüyoruz. Depremlerin verdiği hasar, fiziksel büyüklükleri ve nitelikleri kadar, etki alanlarında kalan coğrafyanın riskli yapı stoku miktarı ile de doğrudan ilişkilidir” dedi.

Elazığ’da önemli sayıda bulunan yapı stokunda çok sayıda vatandaşın ikamet ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Açık, “İlimizde önemli sayı ve yoğunlukta riskli yapı stokumuz bulunduğu ve bu yapılarımızda çok sayıda vatandaşımızın ikamet ettikleri gerçeği hepimiz tarafından malumdur. Bu durum maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ciddi oranda tehdit etmektedir. Devletimizin güvenli olarak nitelendirilmeyen riskli yapı ve yerleşkelerin rehabilite edilebilmesi için uygulamakta olduğu "Kentsel Dönüşüm" süreci bugüne kadar ilimizde maalesef istenilen düzeyde işlememiştir. Yeni dönem için Elazığ Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar bu konuda umut vermektedir. Başta Valiliğimiz, Belediye Başkanlıklarımız ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurum, kuruluş, STK ve vatandaşlarımızın daha etkin gayret ve faaliyetleri elzem durumdadır” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Açık,  geleceğimize dönük tedbirler geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Kentsel dönüşüm sürecini kolaylaştırarak hızlandıracak imar politikaları ve bürokratik tedbirler acilen geliştirilmeli rezerv alanı üretimi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

Yine hem geleceğimize dönük tedbirler geliştirmek hem de yoğun güncel talepleri karşılayabilmek adına az katlı ve müstakil yapılaşmaya imkan sağlayacak imar alanları da planlanarak daha güvenli yerleşkelere zemin hazırlanmalıdır. Her türlü afetlerin milletimizden ve ülkemizden daim uzak olmasını niyaz ederiz.” açıklamasında bulundu.

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