Yaşam alanına dönüştürülüyor  

Çimento fabrikasının arkasında yer alan ve toplamda 17 bin metrekarelik zemine sahip çamlık alanda, mevcuttaki karaçam ağaçları korunarak yeni bir mesire alanı yapılacak.

Elazığ Belediyesi, Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokağında bulunan ve zamanla kullanılamaz duruma gelen çamlık alanı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla yeni bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda alana kauçuk ve parke yürüyüş yolları, kameriyeler, çeşme, barbekü ve oturma üniteleri, spor alanları, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve basketbol sahası yapılacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NA TEŞEKKÜR

Yeni dinlenme alanının Aksaray Mahallesi için yerinde bir hizmet olduğunu kaydeden muhtar Özcan Bal, mahalle sakinleri olarak ailelerin çocuklarıyla birlikte nefes alabileceği, piknik yapabileceği bir alana ihtiyaç duyduklarını ve yapılacak çalışmanın da önemli bir eksikliği gidereceğini kaydetti. Mahalle sakinleri olarak atıl durumda bulunan bir alanın değerlendirilecek olmasının ise kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirten Muhtar Bal, “Güvenlik açısından da sıkıntı yaşadığımız bir güzergahın çocuklarımızla birlikte zaman geçireceğimiz, temiz hava soluyabileceğimiz yeni bir yaşam alanına dönüştürülmesi bizler için çok önemli bir aşama. Başkanımız sağ olsun talebimizi dinlediği gibi talimatta bulundu. Şahsım ve mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Aksaray Mahallesi’nde başlatılan yeni yaşam alanı yapım çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağı belirtildi.