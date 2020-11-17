Yasalar revize edilmeli

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcıl İzmir’de yaşanan deprem felaketinin tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü, depremin engellenemeyeceğini ancak hayati ve kentsel tedbirlerin alınması noktasında yapılabilecek çok iş olduğunu belirten Avcıl konu ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

ALLAH RAHMET EYLESİN

Başkan Avcıl “Öncelikle; depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor ve İzmir’de yaşanan deprem sonrası, hızla deprem bölgesine intikal eden Devletimizin tüm kurumlarına ve sivil yardım kuruluşlarına sonsuz teşekkür ediyoruz dedi.

YAPILAR RUHSATLANDIRILIP İSKÂNA AÇILMALIDIR

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Av. Osman Avcıl’’ Yaşanabilecek depremlerde can ve mal kaybına önlem olarak alınabilecek tedbirler elbette bellidir. Bu tarihten sonra yeni kentsel dönüşüm alanlarında, öncelikli olarak yeni yapı ruhsatları aşamasında yapılacak yapının veya dönüşümün önceden belirlenen risk haritası içerisinde olup olmadığına bakılarak, yapılar ruhsatlandırılmalı ve iskana açılmalıdır ifadelerinde bulundu.

ÇATISI ALTINDA BULUNDUĞUMUZ İMKON GEREKENİ YAPTI AMA…

İMKON (İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuz ) Sektör ile ilgili tüm yasal düzenlemeler öncesinde sektörün sorunları ve taleplerinin enine boyuna tartışılması gerektiğini belirtmesine rağmen, talepler çoğu zaman yok sayılmıştır.

Ancak; her deprem sonrası sektörün ve müteahhitlerin direkt hedef gösterilmesini, zan altında bırakılmalarının ve bu doğrultuda kamuoyunda algı oluşturulmasının doğru ve adil olmadığını düşünüyoruz.

YASALAR REVİZE EDİLMELİDİR

Kentsel dönüşüm yasası, imar yasası, yapı denetim yasası, müteahhitlerin sınıflandırılması ve belgelendirilmesi yasası, belediye yasaları ve yapı malzemeleri standartları yasaları ivedilikle gözden geçirilerek; net anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir olarak revize edilmesi gerektiğini düşünen Osman Avcıl, Afet risk kapsamında bulunan 7 milyona yakın riskli yapı stokunun dönüştürülmesi için ilgili yasaların; Kentsel dönüşüm kanunu, müteahhitlerin sınıflandırılması yönetmeliğini, yapı denetim yasası imar kanunu uygulamalarından kaynaklı sıkıntılar giderilmediği takdirde hedeflenen bu dönüşümün bu şartlarda hızlı olması mümkün değildir dedi.