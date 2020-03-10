'Yasal takip veya herhangi bir işlem yapılmayacak'

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürü Yusuf Karabatak Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabatak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 197 hizmet bürosu, 15 şirket ve yaklaşık 9.000 çalışanıyla başta 850 bin ortağı olmak üzere ülke tarımına hizmet verdiğini ayrıca Malatya Bölge Birliğinin ise 9 ilde 50 birim kooperatifi ve 7 hizmet bürosu ile geniş bir coğrafi alana hizmet götürdüğünü ifade etti.

Karabatak, Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 2019 Yılında 210 Milyon TL kredi kullandırılıp 320 Milyon TL satış yapılarak, Ziraat Bankasından sonra üreticimize en fazla kredi sağlayan kuruluş olduğunun altını çizerek, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak önceliğimiz üreticilerimizi kaliteli üretime yönlendirerek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak, tarımın her alanında verdiğimiz kredilerin üretime dönüşmesini sağlayarak Türk tarımına ve bölgemiz üreticilerine hizmet etmek ve onların her türlü ihtiyaçlarını kaliteli, uygun ve zamanında karşılayıp, hasat zamanında çiftçilerimizin mahsullerini değerlendireceğiz" dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle, Elazığ ve Malatya illerinde bulunan Kooperatiflerine kayıtlı ortakları hakkında 3 ay süreyle mücbir sebep hali kabul edildiğini açıklayan Karabatak, şunları ekledi:

"Elazığ ve Malatya illerinde bulunan Kooperatiflerimize kayıtlı olup, 24.01.2020 tarihi itibariyle kanuni takip hesaplarında borcu bulunan ya da bu süre zarfında borcu kanuni takip hesaplarına aktarılan ortaklarımız hakkında yasal takibine başlanmayacağı, daha önceden hakkında icra takibine başlanan ortaklarımız hakkında ise, mücbir hal süresince herhangi bir işlem yapılmayacak.

Bu süre zarfında ödeme güçlüğü çeken çiftçilerin finansman ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği risk merkezince de mücbir hal düzenlemesi yapıldığını da belirten Karabatak, "Mücbir hal süresince ortaklarımızın bankalar nezdindeki risk durumlarının olumsuz etkilenmemesi için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine takibe düşen ortakların bildirilerek bu durumda olan çiftçilere kolaylık sağlandı.

Karabatak, "2020 yılı içerisinde Tarsim Sigortası yaptıran ortaklarımıza bitkisel ürün kredilerinde 50 bin TL’ye, hayvancılık kredilerinde 100 bin TL’ye kadar %100’e varan faiz indirimli krediler kullandırıldığını belirtti. Karabatak, ayrıca yıllık %5,5 sabit maliyet ile kooperatif ortağı çiftçilerimizin gübre, tohum ve yem ihtiyaçları karşılandığını, bunun yanı sıra Tarsim sigortası yaptıran ortaklarımıza 150 gün vadeli faizsiz motorin kredisi ve 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırıldığını" belirtti.