Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sulak alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak ve izin almadan yapılan 2 farklı noktadaki gümeler tespit edilip, imha edildi. Öte yandan Palu ilçesinde aykırı olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 07-12-2021 10:22 Güncelleme : 07-12-2021 10:22
Yasak gümeler imha edildi
Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti.