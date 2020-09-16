Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasal olmayan yollardan avlananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, avlaklardaki koruma ve kontrol çalışmalarında kullanılması yasaklanan 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve aküler ele geçirdi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgede sürekli ekiplerin denetim çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.
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Giriş Tarihi : 16-09-2020 11:06 Güncelleme : 16-09-2020 11:06
Yasak cihazla avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı
Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi,2 şahsa yasal işlem yapıldı.