  • Anasayfa
  • Güncel
  • Yasak cihazla avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı  
Güncel
Giriş Tarihi : 16-09-2020 11:06   Güncelleme : 16-09-2020 11:06

Yasak cihazla avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı  

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi,2 şahsa yasal işlem yapıldı.  

Yasak cihazla avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı  

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasal olmayan yollardan avlananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, avlaklardaki koruma ve kontrol çalışmalarında kullanılması  yasaklanan 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve aküler ele geçirdi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgede sürekli ekiplerin denetim çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.

ETİKETLER: av elazığ av elazığ kaçak avlanma