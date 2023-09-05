Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Malatya’da, kuzenin eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen 31 yaşındaki şahıs kendini terk eden yasak aşkı ile eşini silahla vurarak yaraladı.

Malatya’da, kuzenin eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen 31 yaşındaki şahıs kendini terk eden yasak aşkı ile eşini silahla vurarak yaraladı.Olay, 19.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Z. (31) bir süre ilişki yaşadığı daha sonra ise kendini terk ederek eşine dönen N.Z. (35) ve eşi E.Z. (34) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada E.Z. silahıyla karı kocayı vurdu. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı çift, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli E.Z.’nin yakalanması için çalışma başlattı.