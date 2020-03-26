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Asayiş
Giriş Tarihi : 26-03-2020 20:44

Yasağa uymayan kahvehanelere ceza kesildi  

Asayiş Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre denetleme ve uygulamalar gerçekleştiriyor

Yasağa uymayan kahvehanelere ceza kesildi  

Korana virüsü tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 4 dernek ile 3 kahvehaneye toplam 8 bin 260 TL para cezası kesildi.Ekiplerin ayrıca sürekli sokağa çıkan 65 yaş üstü  6 şahsa da idari para cezası uyguladığı öğrenildi.   

Edinilen bilgiye göre, Son bir hafta içerisinde polisin yaptığı denetimlerde 4 dernek ile 1 kahvehaneye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmünce, 2 kahvehaneye de 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu hükmünce toplam 8 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Özellikle 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmaması için de yoğun çalışma yapan polis, bir çok vatandaşı uyarıp evine gönderdi. Ancak polisin uyarısına rağmen evine gitmemekte ısrar ettiği öğrenilen 6 şahsa ise  idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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