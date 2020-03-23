Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı  

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan yol kontrolünde 3 ayrı araç içerisinde 14 canlı keklik ve yasadışı avda kullanılan malzemeler gele geçirildi. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler 3 şahsa yasal işlem yaparak cezai işlem uyguladı. Öteyandan ele geçirilen keklikler jandarma ve DKMP ekipleri tarafından doğal ortamına tekrar bırakıldı. Ekiplerin kent genelinde yasa dışı avlanmayla ilgili çalışmalarını sürdüğü aktarıldı.