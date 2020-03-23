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Giriş Tarihi : 23-03-2020 14:42

Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı  

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.  

Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı  

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan yol kontrolünde 3 ayrı araç içerisinde 14 canlı keklik ve yasadışı avda kullanılan  malzemeler gele geçirildi. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler 3 şahsa yasal işlem yaparak cezai işlem uyguladı. Öteyandan ele geçirilen keklikler jandarma ve DKMP ekipleri tarafından doğal ortamına tekrar bırakıldı. Ekiplerin kent genelinde yasa dışı avlanmayla ilgili çalışmalarını sürdüğü aktarıldı.

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