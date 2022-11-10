Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. El konulan canlı keklik ise doğaya salındı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-11-2022 11:23
Yasadışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandı
Elazığ'da yasadışı avcılık yapan bir şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından idari işlem uygulandı.
Admin