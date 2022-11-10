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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-11-2022 11:23

Yasadışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandı  

Elazığ'da yasadışı avcılık yapan bir şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından idari işlem uygulandı. 

Yasadışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandı  

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. El konulan canlı keklik ise doğaya salındı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. 

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