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Giriş Tarihi : 10-11-2022 15:02

Yasadışı avcılık yapan 3 şahsa ceza   

Elazığ'da yasadışı avcılık yapan 3 şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından idari işlem uygulandı.   

Yasadışı avcılık yapan 3 şahsa ceza   

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Palu DKMP şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. 
 

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