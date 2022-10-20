Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-10-2022 13:34
Yasadışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 3 kişiye idari işlem uyguladı.
Admin