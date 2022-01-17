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Yasa dışı avlanan kişiye idari işlem yapıldı

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Yasa dışı avlanan kişiye idari işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.