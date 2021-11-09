Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Palu ilçesinde yaptığı denetimlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avlanma yapan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde 3 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
Güncel
Giriş Tarihi : 09-11-2021 13:24 Güncelleme : 09-11-2021 13:24
Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza
Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.